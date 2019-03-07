وجبة فطير تسمم ٣ عمال في سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي ٣ عمال مصابين بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فطير من أحد المخابز، وتم تحويلهم لمستشفي أسيوط الجامعي للعلاج.





كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي طما المركزي بوصول كل من "محمد. ر. م" 30 عاما عامل ويقيم منقباد، ومصطفى. ش. أ"27 عاما عامل ويقيم أبنوب، و" محمد. ا. ع"30 عاما عامل ويقيم موشي وجميع هم من أسيوط مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر إدعاء تناول طعام فاسد وبسؤالهم، قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام "فطير" من مخبز ببندر طما دائرة المركز ما نتج عنه إصابتهم واتهموا صاحب المخبز بالتسبب في ذلك.





تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط صاحب المخبز "حسني. ع. ا. م" 38 عاما حاصل علي ليسانس آداب ويقيم أبو تيج أسيوط، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه ، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



