حتة من الخيال تدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

دخلت أغنية "حتة من الخيال" للفنان محمد الشرنوبي، قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر الموقع الشهير "يوتيوب".



وحققت الأغنية ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة، محتلة المركز الـ 18 من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة، هم الأعلى مشاهدة فى مصر.



أغنية "حتة من الخيال" ‎من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.



ويضم ألبوم الفصول الاربعة لـ"الشرنوبي"، 10 أغنيات متنوعة ومختلفة وتمثل كل أغنية حالة موسيقية جديدة، وجرى التعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في مصر.



