ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات .. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان، والأقصر.

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" كالتالي: القطار رقم 1 المميز الانطلاق 03.00 صباحًا والوصول 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، ويليه قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا، ويصل 09:20 صباحًا، وآخر قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، فضلًا عن انطلاق قطار رقم 1087 قطار نوم الساعة 09.00 صباحًا والذي يصل 11.45 صباحًا.

أما عن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل: انطلاق قطار رقم 908 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، وقطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ويصل 10:30، وقطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، وقطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

وعن قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 23.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، قطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60.

ترشيحاتنا

ألمونيتور: مشروع مطار إسطنبول الجديد يتحول إلى كابوس

6 آلاف مكالمة وآلاف الإيميلات.. الجزائريون يهزون المستشفى الذي يعالج بوتفليقة

نائب وزير التعليم يتفقد المجمع التكنولوجي بالفيوم ويحضر ملتقى التوجيه الوظيفي

أب يتهرب من إثبات نسب ابنه بسبب كوباية مياه ..فيديو

أحمد حجازي ينشر صورا برفقة والديه

الجهادي المتلعثم.. مقاتل داعش يعلن رغبته في الاتجار بالمخدرات بعد عودته ..شاهد

جامعة الزقازيق تعلن وظائف شاغرة.. تعرف عليها

شاهد.. إيمي سمير غانم في إطلالة كلاسيكية جديدة

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس .. فيديو

شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو

تخلصي من الشعر المجعد في 30 دقيقة

أطماع أردوغان في سوريا يفضحها وزير داخليته: دمشق وحلب كانتا لتركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

فيديو

أحمد مجدي: مبادرات الرئيس ساهمت في تخفيف آلام الناس .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو
شيكابالا: فرجاني ساسي السهل الممتنع.. وأتمنى تواجد عبد الله السعيد في الزمالك ..فيديو
شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو
المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟