تعرف على أبرز المشاريع الاستثمارية بمركز بلطيم بكفر الشيخ

حالة من الازدهار تشهدها مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من خلال إقامة مشروعات استثمارية عملاقة سواء في قطاعات الصحة أو الكهرباء أو التجميل لما تمتلكه من مقومات فريدة في مجال الاستثمار.



مستشفى بلطيم المركزى:

انتهت أعمال تشييد وتجهيز مستشفى بلطيم المركزي، الذي يقع على مساحة 5200 متر مربع، بتكلفة إنشائية 134 قدرها مليون بخلاف التجهيزات والمعدات الطبية التي تواكب أحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات القياسية وزارته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في يناير الماضي استعدادًا لافتتاحه الرسمي خلال الفترة القادمة.



وبلغت نسبة تنفيذ مستشفى بلطيم المركزي 100%، حيث جرى تنفيذه خلال 18 شهرًا تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يضم المستشفى 149 سريرًا، 27 ماكينة غسيل كلوى، 13 عناية مركزة، و12 حضانة أطفال لحديثي الولادة، 4 عناية قلب، وسيمثل نقلة كبيرة للقطاع الطبي والصحي لهذه المنطقة بصورة غير مسبوقة.



تطوير بحيرة البرلس:

ويُجرى –حاليًا- استكمال أعمال تطوير وتنمية بحيرة البرلس، من خلال إنشاء المرحلة الثانية من الكورنيش وتنفيذ أعمال الحماية وتكريك بوغاز البرلس، والذي تنفذه شركة "المقاولون العرب" بتكلفة 455 مليون جنيه، ومن المقرر انتهاء هذه الأعمال في 30 يونيو القادم، وإزالة التعديات وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس، وحماية مصدر معيشة الصيادين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



إقامة أكبر محطة كهرباء عملاقة في الشرق الأوسط:

وعلى بُعد 16 كيلومترًا من ميناء البرلس على ساحل البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ "الأمل والمستقبل"، نجحت سواعد المصريين في تشييد وإقامة أكبر محطة كهرباء عملاقة في الشرق الأوسط، من خلال شركتي "أوراسكوام" للإنشاءات و"سيمنس" الألمانية باستثمارات 2.2 مليار يورو؛ لإنتاج 4800 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وضخها للشبكة القومية الموحدة.



وافتتح الرئيس السيسي، في نهاية شهر يوليو من العام الماضي، هذا المشروع العملاق الذي يقع على مساحة 250 فدانًا، لإنتاج 4800 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، يجرى ضخها عبر الشبكة القومية الموحدة للكهرباء لإحداث فائض في الكهرباء بمصر، حيث يعتبر هذا المشروع أحد الثمار الناجحة للمؤتمر الاقتصادي الأخير الذي عُقد بشرم الشيخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وتعتمد فكرة توليد الطاقة الكهربائية في هذا المشروع العملاق على إنتاجها من خلال 12 توربينًا؛ لتوليد الكهرباء بطاقة 400 ميجاوات لكل توربين واحد، منها 8 وحدات "تروبينات" غازية تعمل عن طريق الدورة البسيطة، و4 وحدات "تروبينات" بخارية تعمل بنظام الدورة المركبة من خلال استخدام عادم الدورة البسيطة.



المصنع الثاني للرمال السوداء:

ويجرى حاليًا أعمال إنشاء المصنع الثاني للرمال السوداء التابع للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء غرب البرلس، بالساحل الشمالي، لمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 35 فدانًا، باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، بعد أن تم الانتهاء من ردم وتسوية أرض المصنع وجارٍ الانتهاء من توصيل المرافق له، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية، ولاستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء.



وقال الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، إن هذا المصنع يتيح البدء مبكرًا في إقامة المنطقة الاستثمارية على المناطق التي يتم استغلال الكثبان الرملية بها تباعًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحن نضاعف الجهود بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ممثلة في الشركة المصرية للرمال السوداء لإقامة هذا المشروع القومي، فضلًا عن إقامة مصنع الرمال السوداء الأول بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فدانًا.

