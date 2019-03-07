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أخبار البلد

وزير الكهرباء يشارك فى منتدى التحول نحو التنمية المستدامة بلندن.. اليوم

الخميس 07/مارس/2019 - 09:12 ص
صدى البلد
وفاء نور الدين
يشارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، الخميس، فى المنتدى الوزاري الخاص "بالتحول نحو التنمية المستدامة"، المقام فى لندن بحضور عدد من وزراء الطاقة الأفارقة والشركات العاملة فى مجال الطاقة، وعدد من مؤسسات التمويل.

ويهدف المنتدى لدعم وتشجيع ابتكارات وتكنولوجيات الطاقة المتجددة ويتم عرض العديد نماذج الأعمال والأوراق العلمية الخاصة بتعزيز الوصول للطاقة النظيفة بأسواق الطاقة بأفريقيا وذلك بأسعار مناسبة.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى للطاقات المتجددة، وفى إطار خطة القطاع للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

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