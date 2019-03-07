ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

منها المعالق والأكواب.. 5 أدوات بمطبخنا ننظفها بطريقة خاطئة

الخميس 07/مارس/2019 - 10:06 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
قدم موقع «cosmopolitan»، قائمة بتلك الأدوات التي ننظفها بطريقة خاطئة فى المطبخ، وبعض الأدوات التي نعتقد أنها نظيفة تمامًا، قد نرتكب أخطاءً جسيمة بوضعها في غسالة الصحون، أو حتى نضعها بالصورة الخاطئة.

الأكواب الزجاجية
بعض الأشخاص يضعون الأكواب الزجاجية داخل غسالة الأطباق ويتركونها هي تتكفل بمهمة التنظيف، وهذا الأمر غير صحيح؛ فبعض أنواع الزجاج تحتاج إلى التنظيف يدويا، وعليك أن تلاحظ لون زجاج الأكواب إذا بدأ في التغير والشحوب، فعليك التوقف فورا عن وضعها بغسالة الأطباق.

الملاعق
الملاعق أيضا من الأدوات التي نخطئ في تنظيفها، وأغلبنا يضعها في الأماكن المخصصة لها بغسالة الأطباق، ولكن يجب أن يوضع عدد منها بالصورة الصحيحة، وعدد آخر يوضع مقلوبًا حتى يتم تنظيفها جيدا.

الأواني الحديدية
بعد تنظيف الأواني الحديدية جيدًا وإزالة بقايا الطعام المحترق باستخدام صودا الخبيز، يجب أن تحرص على تجفيفها من الماء بشكل جيد باستخدام قطعة من القماش الجاف لكي تمنعها من الصدأ، ولا يجب أن تترك تلك المهمة للهواء.

لوح التقطيع
بعض الأشخاص يظنون أن مجرد وضع لوح التقطيع تحت الماء الجاري عقب الاستخدام مباشرة، من الممكن أن يجعله نظيفا تماما، وهذا أمر خاطئ، بل يجب أن يطهر جيدا باستخدام الماء الدافئ والصابون، لإزالة كافة الجراثيم من عليه.

حوض المطبخ
سدادة الحوض بالأخص يجب تنظيفها باستمرار، لأنها تحمل مقدارا كبيرا من بقايا الطعام، التي تسبب رائحة سيئة.​

ترشيحاتنا

مساج وساونا في مدينة الطالبات بجامعة المنصورة.. ورئيس الجامعة: طفرة في الخدمات المقدمة للطلاب

شيكابالا يوجه رسالة قوية لجمهور الزمالك ..فيديو

تعرف على إيرادات قرمط بيتقرمط بعد 7 أسابيع من العرض

الجهادي المتلعثم.. مقاتل داعش يعلن رغبته في الاتجار بالمخدرات بعد عودته ..شاهد

عيد ميلاد حنان ترك .. فتحت كوافير للمحجبات واعتزلت على الهواء لهذا السبب

شريف إسماعيل: الدولة ليست ضد المواطن فى ملف تقنين الأراضي

بث مباشر .. المؤتمر الصحفي الأول لوزير الإسكان عاصم الجزار

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالبساتين بسبب فتاة

أطماع أردوغان في سوريا يفضحها وزير داخليته: دمشق وحلب كانتا لتركيا

6 آلاف مكالمة وآلاف الإيميلات.. الجزائريون يهزون المستشفى الذي يعالج بوتفليقة

فيسبوك يكرم مستخدميه المتوفين.. بهذه الطريقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

محافظ قنا يحضر حفل زفاف عروس من إحدى دور الأيتام

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

فيديو

الأرصاد تعلن اليوم انتهاء فرص سقوط الأمطار.. فيديو
تأهيل الشباب: نهدف لزيادة فرص العمل في الشركات الكبرى.. فيديو
عاصم الجزار يزف بشرى لـ مستحقى دعم الإسكان الاجتماعى.. فيديو
تعرف على خدمة مشاركة السيارات البديلة عن التاكسي.. فيديو
وزير الإسكان: قطاع العقارات حاكم في اقتصاد الدولة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟