منها المعالق والأكواب.. 5 أدوات بمطبخنا ننظفها بطريقة خاطئة

قدم موقع «cosmopolitan»، قائمة بتلك الأدوات التي ننظفها بطريقة خاطئة فى المطبخ، وبعض الأدوات التي نعتقد أنها نظيفة تمامًا، قد نرتكب أخطاءً جسيمة بوضعها في غسالة الصحون، أو حتى نضعها بالصورة الخاطئة.



الأكواب الزجاجية

بعض الأشخاص يضعون الأكواب الزجاجية داخل غسالة الأطباق ويتركونها هي تتكفل بمهمة التنظيف، وهذا الأمر غير صحيح؛ فبعض أنواع الزجاج تحتاج إلى التنظيف يدويا، وعليك أن تلاحظ لون زجاج الأكواب إذا بدأ في التغير والشحوب، فعليك التوقف فورا عن وضعها بغسالة الأطباق.



الملاعق

الملاعق أيضا من الأدوات التي نخطئ في تنظيفها، وأغلبنا يضعها في الأماكن المخصصة لها بغسالة الأطباق، ولكن يجب أن يوضع عدد منها بالصورة الصحيحة، وعدد آخر يوضع مقلوبًا حتى يتم تنظيفها جيدا.



الأواني الحديدية

بعد تنظيف الأواني الحديدية جيدًا وإزالة بقايا الطعام المحترق باستخدام صودا الخبيز، يجب أن تحرص على تجفيفها من الماء بشكل جيد باستخدام قطعة من القماش الجاف لكي تمنعها من الصدأ، ولا يجب أن تترك تلك المهمة للهواء.



لوح التقطيع

بعض الأشخاص يظنون أن مجرد وضع لوح التقطيع تحت الماء الجاري عقب الاستخدام مباشرة، من الممكن أن يجعله نظيفا تماما، وهذا أمر خاطئ، بل يجب أن يطهر جيدا باستخدام الماء الدافئ والصابون، لإزالة كافة الجراثيم من عليه.



حوض المطبخ

سدادة الحوض بالأخص يجب تنظيفها باستمرار، لأنها تحمل مقدارا كبيرا من بقايا الطعام، التي تسبب رائحة سيئة.​