ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عيد ميلاد حنان ترك .. فتحت كوافير للمحجبات واعتزلت على الهواء لهذا السبب

الخميس 07/مارس/2019 - 10:12 ص
صدى البلد
أحمد البهي
تحتفل الفنانة المعتزلة حنان ترك بعيد ميلادها الرابع والأربعين، وهي واحدة من أبرز الفنانات اللاتي قدمن عددًا من الأفلام المهمة في تاريخ السينما خلال السنوات الماضية.

في السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:

1- اسمها بالكامل حنان حسن محمد عبد الكريم.
2- من مواليد 7 مارس 1975 أي تبلغ من العمر 44 سنة.
3- ارتدت الحجاب أثناء تصوير فيلم "أحلام حقيقية"، بعد تفكير استمر 7 سنوات.
5- أقامت بعد الحجاب مشروع كوافير للمحجبات فقط، بالإضافة إلى كافيه للسيدات فقط، مؤكدة أن قرار إنشائها للمشروع الأول جاء بسبب عدم وجود مكان مناسب داخل صالونات التجميل للمحجبات، مؤكدة أن "العِند" كان دافعًا لها، وهو ما عرّضها لانتقادات من قبل البعض، حيث اتهموها بالعنصرية.
6- اعتزلت الفن خلال شهر رمضان 2012 على الهواء مباشرةً في أحد البرامج الحوارية، مؤكدة أن هناك بعض المشاهد لا يمكن أن تؤديها بالحجاب.

ترشيحاتنا

عاوز تسكن في المهندسين.. تعرف على سعر المتر بها

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

شيكابالا يوجه رسالة قوية لجمهور الزمالك ..فيديو

قصة حب أحمد حاتم يتخطى 5 ملايين جنيه

عيد ميلاد حنان ترك .. فتحت كوافير للمحجبات واعتزلت على الهواء لهذا السبب

#السعودية تسمح لهذه الجنسيات بالدخول دون تأشيرة

نويت الانتحار أنا وحبيبة قلبى.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة خلف ونعيمة بسوهاج

رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل القاهرة

سحر نصر: تعديلات قانون الاستثمار ستشجع الشركات المحلية والأجنبية

السعودية تعلن طرح شركة أرامكو للاكتتاب خلال عامين

استخرج بطاقتك الشخصية من موبايلك فى 15 دقيقة.. خدمات

مياه الإسكندرية تسيطر على تسرب الكلور يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

محافظ قنا يحضر حفل زفاف عروس من إحدى دور الأيتام

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

فيديو

الأرصاد تعلن اليوم انتهاء فرص سقوط الأمطار.. فيديو
تأهيل الشباب: نهدف لزيادة فرص العمل في الشركات الكبرى.. فيديو
عاصم الجزار يزف بشرى لـ مستحقى دعم الإسكان الاجتماعى.. فيديو
تعرف على خدمة مشاركة السيارات البديلة عن التاكسي.. فيديو
وزير الإسكان: قطاع العقارات حاكم في اقتصاد الدولة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟