عيد ميلاد حنان ترك .. فتحت كوافير للمحجبات واعتزلت على الهواء لهذا السبب

تحتفل الفنانة المعتزلة حنان ترك بعيد ميلادها الرابع والأربعين، وهي واحدة من أبرز الفنانات اللاتي قدمن عددًا من الأفلام المهمة في تاريخ السينما خلال السنوات الماضية.



في السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:



1- اسمها بالكامل حنان حسن محمد عبد الكريم.

2- من مواليد 7 مارس 1975 أي تبلغ من العمر 44 سنة.

3- ارتدت الحجاب أثناء تصوير فيلم "أحلام حقيقية"، بعد تفكير استمر 7 سنوات.

5- أقامت بعد الحجاب مشروع كوافير للمحجبات فقط، بالإضافة إلى كافيه للسيدات فقط، مؤكدة أن قرار إنشائها للمشروع الأول جاء بسبب عدم وجود مكان مناسب داخل صالونات التجميل للمحجبات، مؤكدة أن "العِند" كان دافعًا لها، وهو ما عرّضها لانتقادات من قبل البعض، حيث اتهموها بالعنصرية.

6- اعتزلت الفن خلال شهر رمضان 2012 على الهواء مباشرةً في أحد البرامج الحوارية، مؤكدة أن هناك بعض المشاهد لا يمكن أن تؤديها بالحجاب.