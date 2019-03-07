صحف الإمارات: مباحثات مصرية أممية للتعاون في مكافحة الإرهاب.. تونس تمدد حالة الطوارئ.. إعلان مهم لرئيس الأركان الجزائري.. ومطالبات بالتحقيق في عنف الشرطة الفرنسية ضد محتجي السترات الصفراء

الصحف الإماراتية:

أبو الغيط يؤكد صدارة القضية الفلسطينية الأولويات العربية

تونس تعلن موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

بوتين يعلن اعتقال مئات الجواسيس العام الماضي

مرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية يرفض انضمام تركيا للاتحاد

وقالت وزارة الخارجية، أمس، إن ذلك تم خلال زيارة جيهانجير خان، نائب رئيس مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب إلى القاهرة، حيث عقد مع إيهاب فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، اجتماعات، تم الاتفاق خلالها على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 لعام 2017، والإطار الشامل لمُكافحة الخطاب الإرهابي.







وأكد فهمي أن مصر تولي اهتماما كبيرا لمُكافحة التطرف، واستعرض ثوابت ومُحددات الموقف الوطني في مجال مُكافحة الإرهاب.

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الخميس، مباحثات مصر والأمم المتحدة حول إطلاق خطة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب، كما تابعت تصريحات ومواقف وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم أمس، الأربعاء، بالجامعة العربية في القاهرة، واهتمت بتطورات الأوضاع في الجزائر.في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن مصر والأمم المتحدة بحثتا إطلاق خطة عمل مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يحقق التعاون الوثيق، والارتقاء بمستوى التنسيق بين الطرفين، وصولًا إلى إقامة «شراكة استراتيجية» بين الأمم المتحدة ومصر في مكافحة الإرهاب.وفي الشأن الإقليمي، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأكيده أن القضية الفلسطينية حاضرةٌ في مكانها بصدارة الأولويات العربية، لأن الجميع يدرك جيدًا أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتحقق فقط بتسوية عادلة، تُفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.وأشار في كلمته، أمس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة 151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إلى أن الأوضاع العربية لا تزال تواجه تحديات صعبة، تُلقي بظلالها على الوضع العربي برمته، منوهًا في هذا السياق بجهود مخلصة لتسوية هذه الأزمات.وأبرزت صحيفة "الوطن" إعلان مجلس الأوقاف في القدس رفضه للمهلة الإسرائيلية بإغلاق مصلى باب الرحمة في القدس، خلال أسبوع، مؤكدًا أن المحاكم الإسرائيلية التي تصدر هذه القرارت غير شرعية. واعتبر الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى أن اعتقال حراس المسجد اعتداء على دائرة الأوقاف الإسلامية.وقال الشيخ الكسواني في تصريحات له أمس إن الاعتقال اليومي للحراس لأنهم يقومون بفتح مصلى باب الرحمة هو إجراء مرفوض يهدف إرهابهم من جهة ولتفريغ المسجد من موظفيه وحراسه من جهة ثانية.وقالت صحيفة "البيان" إن الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت، أمس، أنّ البلاد ستجري انتخابات برلمانية ورئاسية في السادس من أكتوبر والعاشر من نوفمبر المقبل. وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في مؤتمر صحفي إن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستنظم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بعد أسبوعين من إعلان نتائج الجولة الأولى. وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، ستكون الجولة الثانية بين أعلى مرشحين حصلا على أعلى الأصوات.وبحسب موقع "24" الإخباري، أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر آخر، حتى الخامس من أبريل المقبل. وقالت الرئاسة في بيان لها إن قرار التمديد جاء بعد استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان، على أن يبدأ سريانه اليوم، الخميس.وأفادت "الخليج" بأن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش جدد، أمس، الأربعاء، تأكيده التزام الجيش واستعداده الكامل لتوفير الظروف الآمنة التي تكفل للشعب أداء واجبه وحقه الانتخابي في جوّ من الأمن والهدوء، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، إن بلاده تتابع عن كثب الاحتجاجات في الجزائر.وأكد "صالح" أن الجيش «يعي جيدًا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويُدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا». وطمأن البيان الجزائريين بأن الجيش سيكون في مستوى المسؤولية مضيفًا: الجميع يعلم أن الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها.دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، طالبت فرنسا بتحقيق معمق حول أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة خلال تظاهرات محتجي «السترات الصفراء» منذ منتصف نوفمبر الماضي.وقالت "باشليه" في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن محتجي «السترات الصفراء» يتظاهرون ضد ما يعتبرونه إقصاء من الحقوق الاقتصادية ومن مشاركتهم في الشؤون العامة.ونقلت "الاتحاد" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن أمله "سيخيب جدًا جدًا" بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في حال تأكدت تقارير أن بيونج يانج تعمل على إعادة بناء موقع للصواريخ. وصرح للصحفيين "من المبكر أن نرى" ما إذا كانت المعلومات حول العمل في الموقع الكوري الشمالية صحيحة.وقالت "البيان" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن الأجهزة الروسية الخاصة أوقفت نشاط مئات الجواسيس والمخبرين في البلاد العام الماضي.وفي كلمة أمام ضباط من جهاز «إف إس بي» الأمني، الذي كان يقوده قبل أن يصبح رئيسًا، قال بوتين إن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تزيد من نشاطاتها في روسيا. وأضاف: «بفضل التنفيذ الناجح لعمليات خاصة، تم وقف نشاط 129 جاسوسًا و465 مخبرًا» في 2018.وبحسب موقع "24"، قال أبرز مرشحي حزب الشعب الأوروبي للانتخابات الأوروبية القادمة مانفريد فيبر، إن تركيا لا يمكنها الانضمام للاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنه "سينهي محادثات الانضمام إذا فاز بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية".