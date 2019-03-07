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أخبار العالم

#السعودية تسمح لهذه الجنسيات بالدخول دون تأشيرة

الخميس 07/مارس/2019 - 09:11 ص
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
وكالات
تخطط السلطات السعودية للسماح لمواطني الولايات المتحدة، ومعظم دول أوروبا، واليابان، والصين، إما بدخول المملكة العربية السعودية دون تأشيرة، أو منحهم تأشيرة سياحية عند هبوطهم في مطارات سعودية بحلول نهاية 2019.

ووصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن اتخاذ المملكة لهذه الخطوة سيمثل تقدمًا في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرامية لتحرير الاقتصاد، وإعادة هيكلته، وتنويع مصادر الدخل.

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