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رياضة

روجر فيدرر: لست جاهزا للاعتزال

الخميس 07/مارس/2019 - 09:28 ص
فيدرر
فيدرر
نور عادل
قال السويسري روجر فيدرر إنه يتطلع إلى حرية أكبر ووقت أطول مع عائلته، عندما يعتزل التنس، وهي الرياضة التي هيمن عليها لسنوات.

ونال اللاعب المخضرم اللقب 100 في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين في دبي هذا الأسبوع، لكنه أبلغ الصحفيين أنه غير جاهز للاعتزال ويتطلع للاستمتاع بحياته بعد ذلك.

وقال اللاعب السويسري البالغ عمره 37 عاما في مؤتمر صحفي على هامش بطولة إنديان ويلز المفتوحة "أريد التمتع بالحرية بقدر الإمكان عندما يحين موعد الاعتزال".

وأضاف "عائلتي وزوجتي وأطفالي سيظلون الأولوية بالنسبة لي كما هو الحال الآن. أريد أن نكون أكثر حرية في حياتنا".

وأشار إلى أن زوجته ميركا حافظت على صلتها ببعض الأصدقاء المقربين خلال فترات سفره، وأنه يتطلع للانخراط بشكل أكبر مع تلك المجموعة بعد الاعتزال.

وقال: "أتطلع لهذه اللحظة عندما تحين".

وستكون مؤسسته، التي تدعم برامج تعليم الأطفال حول العالم، من بين الأمور التي ستستحوذ على أولوياته.

واعترف فيدرر أنه كان وجه الرياضة وفي الوقت الذي يحاول أن يكون سفيرا جيدا للعبة فهو بحاجة للتفكير في نفسه في بعض الأحيان.

وأبلغ اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى الصحفيين "لو تمكنت من جعل الرياضة أكثر شهرة وجعلت الجماهير تستمتع بها وتحدثتم إلي فهذا رائع.

"في النهاية أريد إرضاء الجميع وأن أكون سعيدا. لكني أعلم أنني لا أستطيع إرضاء الجميع حتى لو كان هذا هو هدفي. سأظل حزينا دائمًا".

ويلعب فيدرر، الفائز بلقب إنديان ويلز خمس مرات وخسر في نهائي العام الماضي، ضد بيتر جويوفيتشك أو أندرياس سيبي في مباراته الأولى غدًا الجمعة.

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