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اقتصادية النواب تنصح المواطنين: اشتروا الذهب قبل الغلاء.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 09:24 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أكدت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أفضل قيمة لحفظ العملات هي الذهب والفضة، لأن البنوك المركزية العالمية تحاول حفظ المزيد من الذهب لأنه احتياطي يعتمد عليه.

وقدمت "فهمي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الخميس، نصائح للمواطنين بشراء الذهب خلال هبوط أسعاره مثل الأيام الراهنة ليكون لديهم احتياطي كبير.

وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن خطوة البنك المركزي بارتفاع جديد برصيد الذهب في الاحتياطي النقدي لمصر آمنة ومهمة خلال تلك الفترة.

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