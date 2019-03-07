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أخبار البلد

73 % من قراء صدى البلد يؤيدون إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تربوية ونفسية

الخميس 07/مارس/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
صدى البلد
وافق 73% من قراء "صدى البلد"، على مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية، وذلك في استفتاء أجراه الموقع لمدة 24 ساعة.

بينما رفض 22% من القراء المقترح البرلماني، وأبدى 5% من القراء عدم اهتمامهم بموضوع الاستطلاع.

كان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، تقدم باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بخصوص إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج.

وقال "فؤاد" في اقتراحه: "إنه بعد الاطلاع على المادة 133 من الدستور، وعلى المواد "243، 235" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نرجو الموافقة على الأمر محل الرغبة، وذلك للعديد من الاعتبارات، أولها: تطبيق منهج الإرشاد الأسري على المقبلين على الزواج من الملتحقين بالدورة، بتدريبهم على كشف المشاكل المختلفة باكرًا وطرق تجنبها وحلها إن وجدت، مشيرًا إلى أن ذلك يستهدف صقل وتنمية مهاراتهم في مواجهة المشاكل الأسرية المختلفة، والتي قد تنشأ بشكل أكبر في الفترات الأولى من الزواج، مؤديةً إلى حدوث ظاهرة الطلاق المبكر.
73 % من قراء صدى البلد يؤيدون إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تربوية ونفسية

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