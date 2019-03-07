ظهور 11 جزيرة جديدة في الدنمارك

ظهرت 11 جزيرة جديدة في المناطق الساحلية للدنمارك على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يحمل أخبارا طيبة للطيور.



وجاء في بيان صادر عن وزارة البيئة والغذاء أنه ظهرت 6 جزر جديدة بالقرب من ساحل جزيرة "مون"، ما يعني توافر الظروف الجيدة للطيور لبناء أعشاشها.



ونقل موقع "لوكال" الإخباري عن الوزارة، إن بقية الجزر الخمسة تقع في المجرى المائي "نيسوم فورد" بغرب شبه جزيرة يوتلاند.



وقال خبير بوكالة الطبيعة بالوزارة إن الجزر الجديدة تكونت بفعل التآكل من البر الرئيسي الذي أرسل موادا إلى البحر، ويحدث هذا بشكل شائع من المنحدرات العالية، حيث تسقط المواد ثم يتم نقلها بواسطة التيارات المائية.



