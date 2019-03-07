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منوعات

كوريا الجنوبية تحذر مستخدمي موقع يوتيوب من تصوير المشردين

الخميس 07/مارس/2019 - 09:24 ص
صدى البلد
كريم جمال
حذرت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول منتجي المحتوى عبر الإنترنت من تصوير الناس بلا مأوى بدون الحصول على تصريح ونشر مقاطع الفيديو على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية ، مستشهدة بانتهاك حقوق التصوير.

وقال مسؤول بمجلس المدينة : "إذا رفعت فيديوهات تكشف عن وجوههم (المشردين) بدون رضاهم، فلربما تنتهك حقوقهم في التصوير ويمكن أن يواجه المنتجون عقوبة".

وذكرت صحيفة "كوريا تايمز" على الإنترنت، أن الخطوة جاءت بعد أن قام العديد من المنتجين المستقلين مؤخرا بتصوير محتوى استفزازي لأشخاص بلا مأوى، ونشرها على منصات التواصل الالكتروني مثل "يوتيوب".

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