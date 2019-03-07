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تقرير: تحقيق المساواة بين الوالدين في مزايا رعاية الطفل بالسويد في 2040

الخميس 07/مارس/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفاد تقرير حديث بأنه لن يتم تقسيم المخصصات والمزايا التي يحصل عليها الوالدان لرعاية الطفل بالتساوي بين الرجال والنساء في السويد حتى عام 2040، وذلك وفقا لما جاء في مؤشر جديد للمساواة من الاتحاد السويدي للموظفين المهنيين.

وأشار موقع (لوكال) الإخباري بأن المزايا السخية التي يحصل عليها الوالدان في السويد تشمل 480 يوما إجازة مدفوعة الثمن للأبوين الجدد وإجازة مدفوعة الأجر عندما يكون الطفل "دون سن 12 عاما" مريضا ، ساعدت في تعزيز سمعة السويد كواحدة من أكثر دول العالم مساواة بين الجنسين.

ويمكن اقتسام هذه المزايا بين الأبوين بالتساوي ولكن من الناحية العملية لا تزال النساء تحصل على نصيب الأسد في هذه الإجازة من العمل مدفوعة الثمن.

وفي العام الماضي، حصلت النساء على 70 % من مخصصات الوالدين في رعاية الطفل ومزايا الحصول على إجازة لرعاية الطفل المريض.

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