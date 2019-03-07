الوفيات تفوق المواليد في مدينة بكوريا الجنوبية لأول مرة منذ عقود

فاق عدد الوفيات أعداد المواليد في "بوسان" ثاني كبرى مدن كوريا الجنوبية العام الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عقود.



ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الكوري فأن 22 ألفا و 600 شخص توفوا في المدينة الأكبر بعد العاصمة سول بينما خرج إلى الحياة 19 ألفا و 100 مولود.



وأشارت صحيفة (كوريا تايمز) بأنه قبل 20 سنة فقط كان عدد المواليد ثلاثة أضعاف عدد الوفيات، مشيرة بأن نقص عدد التلاميذ بسبب انخفاض معدل المواليد بدأ يؤثر على المدارس بالفعل.

