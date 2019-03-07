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حوادث

ضبط أصحاب مخابز استولوا على 36 طن دقيق و315 رغيف خبز مدعم

الخميس 07/مارس/2019 - 10:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال مباحث التموين بالبحيرة خلال حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز من ضبط صاحبى مخبزى استوليا على 36 طن دقيق بلدى مدعم و3195 رغيف خبز بكفر الدوار وكوم حمادة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى اخطارا من العقيد وجدى الصيرفى مدير إدارة مباحث التموين يفيد بضبط كل من "ناديه .ح.ا.57 سنة" صاحبة مخبز بلدى مدعـم كائن أرض العمدة بقسم كفر الدوار لقيامها بالاستيلاء على حصة المخبز من الخبز البلدى المدعم والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينيه الذكيه والمحظور تداوله بالأسواق والتصرف فيه بالسوق السوداء محققًا أرباح  غير مشروعه .. وبمراجعة الفواتير والسجلات وعمل محاسبه تبين استيلائه وتصرفه فى (3195) رغيف خبز بلدى مدعم.

"فتحى .ع.ش.43 سنة" صاحب مخبز بلدى كائن عزبة شرارة بمركز كوم حمادة، لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمحظور تداوله بالأسواق وبيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعة وبمراجعة الفواتير والسجلات وعمل محاسبة تبين استيلائه وتصرفه فى كمية (36.400) طن دقيق بلدى مدعم.. وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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