إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بين طرفين بالخانكة

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين طرفين واستخدمت فيها الأسلحة بسبب الخلاف على معاكسة فتاة تم السيطرة على الأفراد المتشاجرين ونقل المصابين الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بشارع 23 يوليو – القلج – دائرة مركز الخانكة.



وبالفحص تبين حدوث مشاجره بين طرف أول "السيد ع س" بائع متجول وأولاده حمدي بائع متجول وإيمان طالبة ومحمد سائق ونجل شقيقة الأول هشام ع ك " نجار وطرف ثان هشام ح ف نجار مصاب (رش خرطوش باليد والقدم) واولاده محمد مصاب (رش خرطوش بالقدم) وخالد ش س، طالب مصاب (جرح سطحى بالرأس).



وتبين أن سبب المشاجرة قيام الطرف الثانى بمعاكسة الثالثة وحال قيام والدها (الأول) بالتوجه لمعاتبتهم حدثت بينهما مشادة كلامية قاموا خلالها بالتعدى عليه بالسب والشتم مما اثار حفيظة الأول فقام بالاستعانة بأهليته من منطقة المطرية-القاهرة لمناصرته، حيث حضروا وتوجهوا لمسكن الطرف الثانى وقاموا بالتشاجر معهم وتعدى كل طرف على الآخر بالضرب والقاء الحجارة واطلقوا الاعيرة النارية محدثين إصابتهم.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح النارى المستخدم في الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار وتم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.

