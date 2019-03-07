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محافظات

محافظ كفرالشيخ يوجه بحل مشاكل الصرف الصحي بمتبول .. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 10:10 ص
الصرف الصحي بمتبول
الصرف الصحي بمتبول
محمود زيدان
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ ، بتطهير خطوط الصرف بقرية متبول التابعة لمركز كفر الشيخ، وكسح جميع غرف الصرف، ونظافة الشوارع، والمتابعة الدائمة لأعمال التطهير للصرف بمتبول ، بالمتابعة المستمرة مع شركة المياه و الصرف الصحي.

وبناء على تكليفات محافظ كفر الشيخ ، تابع وكيل الوزارة المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ ، والقائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ ، أعمال التطهير التي تجري لخطوط صرف قرية متبول ، حيث وجه بضرورة حل جميع مشاكل المواطنين فيما يخص الصرف والمياه بالقرية ، والحفاظ على نظافة الشوارع وتطهير مصرف متبول.

وكان أهالي قرية متبول يعانون من ضعف للمياه ، وإهمال خطوط الصرف ، وكذلك الطريق الرئيسي للقرية ، حيث وجه محافظ كفر الشيخ ، بحل تلك المشاكل على الفور ، والمتابعة المستمرة لجميع شبكة الصرف بجميع قرى محافظة كفر الشيخ .
محافظ كفرالشيخ يوجه بحل مشاكل الصرف الصحي بمتبول .. صور
محافظ كفرالشيخ يوجه بحل مشاكل الصرف الصحي بمتبول .. صور
محافظ كفرالشيخ يوجه بحل مشاكل الصرف الصحي بمتبول .. صور

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