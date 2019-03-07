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حوادث

تنفيذ 1461 حكما قضائيا فى حملة انضباطية بالبحيرة

الخميس 07/مارس/2019 - 10:05 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة انضباطية مكبرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، للقضاء على البؤر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام، قادها  اللواء محمد هندى مدير المباحث.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 1461 حكما قضائيا وضبط 2619 غرامة جزئية مستأنفة كما تمكنت ادارة مرور البحيرة من تحرير 1596 مخالفة متنوعة، ما بين "قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه المعاكس".

وازالت إدارة شرطة المرافق 851 حالة ثابتة ومتحركة لتسيير الحركة المرورية للمواطنين والسيارات.

وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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