الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص يتوجه لأبوظبي.. غدا

يتوجه المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للاولمبياد الخاص الدولى، غدا الجمعة، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لحضور فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتى تنطلق فعالياتها يوم 14 مارس الجاري.



وحرص "عبد الوهاب" على السفر مبكرًا إلى الإمارات وذلك لمتابعة دور المنطقة الـ22 الذين سيشاركون في برنامج المدن المضيفة والذى ينطلق يوم 8 مارس ويستمر حتى يوم 11 مارس.



وكان الرئيس الاقليمى، قد أجرى اتصالا، أمس، مع الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات لاطمئنان منهما على كل الترتيبات، خاصة وأنهم قد شاركوا مع رؤساء الوفود المشاركة فى الالعاب فى اجتماعات رؤساء الوفود التى جرت على مدى يومي 6 و7 مارس، وأطمئن منهما على أن كل الأمور والترتيبات تتم على قدم وساق وهو ما أكد عليه كلا من الوزير محمد الجنيبى رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب وخلفان المرزوقى المدير العام للجنة التنفيذية.