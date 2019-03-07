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أخبار العالم

أول رد رسمي من الجزائر على تقارير تدهور صحة بوتفليقة

الخميس 07/مارس/2019 - 10:11 ص
عبد العزيز بوتفليقة
عبد العزيز بوتفليقة
أحمد قاسم
نفى مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عبد الغني زعلان؛ ما تردد في بعض وسائل الإعلام السويسرية حول تدهور صحة الرئيس.

وقال زعلان في تصريحات لصحيفة "الخبر الجزائرية": "الوضع الصحي للرئيس لا يدعو إلى أي قلق، ومثلما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، الرئيس بوتفليقة في جنيف من أجل فحوص طبية دورية هو بصدد استكمالها".

وأضاف: "أؤكد لكم، ولكل المواطنين أن وضعه الصحي لا يدعو إلى أي قلق".

كانت صحيفة "تريبون دي جينيف" السويسرية زعمت أمس أن "حالة بوتفليقة الصحية لا تزال بحاجة إلى رعاية مستمرة، لأنه يتعرض لخطر دائم على الحياة، بسبب معاناته من مشاكل عصبية وتنفسية متقدمة"، على حد قولها.

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