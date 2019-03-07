أسباب صادمة لإصابتك بالروماتيزم ..أعراض انتبهي لها..وحيل للحماية من المرض

أعراض توقفى عنها.. مؤشر لإصابتك بالروماتيزم

أسباب صادمة لإصابتك بالروماتيزم فى هذا السن

احمى نفسك من الروماتيزم بهذه الحيل



تعد النساء الأكثر إصابة بأمراض الروماتيزم وتصاب النّساء بهذا المرض بنسبة أكبر من الرجال و يعد المرض من أخطر أمراض المناعة الذاتية وتزداد حدة الألم بسبب الإجهاد والسمنة التى تسبب مزيد من الضغط على المفاصل يساعد التشخيص المبكر والعلاج المناسب في السيطرة على المرض وأعراضه المزعجة



ووفقا لموقع "everydayhealth" تصاب النساء بالأمراض الروماتيزمية أكثر من الرجال بسبب هشاشة العظام وهناك عدة عوامل تزيد من فرصة الإصابة بهذا المرض منها العمر فتعد النساء ما بين 30 و60 عاماً أكثر عرضة للإصابة ووجود تاريخ عائلى يزيد من احتمالية الإصابة أيضا كما يزداد المرض بين المدخنين أيضا.



وتعد أنواع الروماتيزم الأكثر انتشار الروماتيزم الذي يصيب العمود الفقري و تآكل المفاصل والتهاب المفاصل والشرايين وهو من أخطر أنواع الروماتيزم.



أعراض توقفى أمامها



وهناك أعراض عديدة للإصابة بالروماتيزم تغفلها الكثير من النساء وهى الشعور المستمر بالتعب مع الشعور بألم في المِفصل المصاب والإحساس بألم عند الضغط على المِفصل مع تورم المفصل المصاب تزداد نسبة الإصابة عند وجود تاريخ عائلي للإصابة على الجانب الآخر يصاب الكثير من مرضى الروماتيزم بصعوبة في النوم والإصابة بالعرج كما تزداد أعراضه المزعجة عند المدخنين وتعد أبرز أعراض الإصابة بالروماتيزم الأكثر شيوعا هى الإصابة بفقر الدم وارتفاع درجة حرارة الجسم.



متى يبدأ الكشف المبكر



إن الكشف المبكر مهم جداً ولا بدّ من إحالة المريض على الطبيب المختص لتجنيبه مخاطر الوصول إلى مراحل متقدمة قبل أن يتسبب فى حدوث ألم وصعوبة في الحركة وحدوث تغيّر شكل المفاصل وتعطل وظيفتها لأن تأخر العلاج قد يؤدي إلى روماتيزم في الدم ما يؤدي إلى أمراض بالشرايين وأمراض قلبية أما بالنسبة للوقاية فلا يوجد طرق معينة للوقاية من أمراض الروماتيزم، إذ إن أسباب الإصابة بها غير معروفة..



خففى الألم



أكدت الدكتورة مى إمام أخصائى استشارى الأمراض الروماتيزمية والعلاج الطبيعى أنه ألم الروماتيزم يمكن العلاج بالحرارة فهو طريقة فعالة للتخفيف من آلام المفاصل عن طريق الموجات فوق الصوتية أو العلاج بالبرودة عبر كمادات الثلج بجانب العلاج الطبيعى ويكون تحت إشراف أخصائي فهو فعال جدا لتخفيف الأعراض المزعجة.



الطعام لتخفيف آلام الروماتيزم



من جانبه أكد مها رادميس التغذية العلاجية أن هناك بعض الأطعمة تساعد في التخفيف من الالتهاب لغناها فيتامين ه مضادات الأكسدة مثل الزنجبيل، الأفوكادو واللوزو فول الصويا التي تمنع نشوء البروتينات الضارة التي تدمر الغضاريف والأنسجة وتناول زيت السمك المتوفر بأقراص الأوميجا ٣ فهو يساعد تخفيف آلام الروماتيزم..