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تعرف على خدمة مشاركة السيارات البديلة عن التاكسي.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 10:25 ص
صدى البلد
آيات أحمد
كشف أحمد ممدوح عن تفاصيل خدمة «مشاركة السيارات» البديلة عن التاكسي، لافتًا إلى أن الفكرة بدأت من أحد المؤسسين للمشروع، والذى اشترى سيارة رياضية، واكتشف بعد ذلك أنه لا يستخدمها كثيرًا، ففكر فى تدشين المشروع لتبادل السيارات.

وقال "ممدوح"، في لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، إن فكرة تبادل السيارات جيدة وتعتبر بديلة عن التاكسي، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك ثقة وأمان  بين المشاركين بالخدمة لضمان جودة الخدمة والحفاظ على السيارة.

وأضاف: "يتم اختيار المشاركين بالخدمة بعد التأكد من هويتهم"، موضحًا أن هناك 400 عملية إيجار سيارات تمت خلال الفترة الماضية، ولم تحدث إلا مشكلة واحدة فقط.

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