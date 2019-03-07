وزارة الاستثمار: تشجيع الشركات على القيام بدورها لتحقيق التنمية الشاملة

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "المسؤولية المجتمعية.. الطريق نحو الاستثمار والتنمية"، بحضور عدد من مسؤولي الشركات وممثلي الهيئات الحكومية والمجتمع المدني، لعرض رؤية الوزارة والهيئة فيما يخص المسؤولية المجتمعية للشركات.



وقالت علا القبرصي، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم خلال الندوة تعريف الشركات بمفهوم المسئولية المجتمعية وأهميتها، حيث إنه لأول مرة ينص قانون الاستثمار على المسؤولية المجتمعية للمستثمر، بتخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري.



وأشارت إلى أنه تم تشجيع وتحفيز الشركات المشاركة فى الندوة على القيام بدورها لتحقيق التنمية الشاملة، وعرض جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تحسين بيئة الأعمال، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وخلق قنوات للتواصل الفعال مع المستثمرين.