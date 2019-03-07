انفجار في جامو وكشمير وإصابة 18 على الأقل

قالت الشرطة إن قنبلة انفجرت في محطة حافلات في مدينة جامو الهندية اليوم الخميس مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصا في واقعة تأتي بعد أسابيع من مقتل 40 من أفراد القوات الهندية في هجوم نفذته جماعة متشددة تتخذ من باكستان مقرا وهو ما كاد يشعل حربا بين البلدين.



وقال إم.كيه. سينها قائد شرطة جامو للصحفيين في موقع الانفجار "أطلب من الجميع التزام الهدوء...نتتبع كل الخيوط".



وجامو هي العاصمة الشتوية لولاية جامو وكشمير.

