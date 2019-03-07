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حوادث

شربوه زبادو بالبرشام.. التفاصيل الكاملة لـ مقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

الخميس 07/مارس/2019 - 03:44 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
"إحنا كنا عايزين التوك توك بتاعه علشان نبيعه وناخد فلوسه.. بعد ما الشيطان لعب في دماغنا لسرقته جبنا علبة ووضعنا فيها برشام مخدر، مكانش قصدنا نقتله"، بهذه الكلمات أدلى المتهمون بقتل سائق لسرقته باعترافاتهم في التحقيقات التى أجريت معهم.

وقال المتهمون وهم "تامر. ص" و"إيهاب. ص" و"ملاك. ك"، عاطل، إنهم استقلوا مركبة التوك توك برفقة المجنى عليه من أمام مصنع كريستال عصفور - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحجة توصيلهم إلى مدينة الخصوص، وحال سيرهم بالطريق قاموا بإعطائه مشروب "زبادو" أعدوه سلفا، مخلوط به بعض الأقراص المخدرة.

وعقب تناول المجنى عليه المشروب شعر بحالة من النعاس، فقاموا بوضعه بالمقعد الخلفي وقام أحدهم بقيادة المركبة وأسفل الطريق الدائري – بطريق ترعة الإسماعلية – دائرة القسم (مكان العثور على المجنى عليه)، فقاموا بدفعه وإلقائه خارج المركبة أثناء سيرها، مما أدى لارتطام رأسه بأحد القواعد الخرسانية على جانب الطريق الدائرى، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، ثم قاموا بالتصرف في مركبة التوك توك المستولى عليها لدى عملائهما.

كما اعترف عملاء المتهمين وهم "مجدى. ف" و"أحمد. ر"، عاطل، بشراء مركبات التوك توك المستولى عليها وقيامهما بتغيير معالمهما وطمس بياناتها وإعادة بيعها، كما اعترفوا بارتكابهم وقائع أخرى، وتم بإرشادهم ضبط مركبتي التوك توك المستولى عليهما بالوقائع الأخرى.

كان المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى بلاغا بوفاة "إبراهيم. ر"، سائق توك توك، إثر إصابته بجرح تهتكي بالرأس ونزيف بالمخ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ناصر العام.

وبسؤال شقيق المتوفى أحمد، ترزي، قرر اختفاء شقيقه بمركبة التوك توك قيادته حال عمله عليها بمنطقة حدائق القبة، وأنه توصل إلى وجود المركبة بالجراج المشار إليه من خلال جهاز التتبع في إطار البحث عن شقيقه.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب حوادث سرقة مركبات التوك التوك ومتعلقات قائديها بأسلوب الاستدراج، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.

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