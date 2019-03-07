وزير الإسكان: قطاع العقارات حاكم في اقتصاد الدولة.. فيديو

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه يأتي ضمن أهم خطط الوزارة؛ تقليل العروض التي يقوم بها القطاع الخاص في صور إسكان في العديد من المناطق غير المخططة.



وأوضح "الجزار"، خلال المؤتمر الصحفي الأول له، أن الوزارة لم يكن هناك حل أمامها لحل الأزمة سالفة الذكر سوى أن تتدخل ببرنامج قوي ومحدد للحد من تلك الظواهر.



وأضاف الوزير أن تنشيط القطاع العقاري، ليس بهدف إنتاج الوحدات فقط، بل تنشيط الاقتصاد المصري أيضًا، حيث يرتبط بالكثير من قطاعات العمل.



وأكد أن القطاع العقاري هو قطاع حاكم على مستوى اقتصاد الدولة، وبالتالي تحفيزه يعني توفير فرص عمل وزيادة ناتج محلي.

