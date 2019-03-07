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أخبار البلد

رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل القاهرة

الخميس 07/مارس/2019 - 10:27 ص
مرزوق علي الغانم
مرزوق علي الغانم
نورهان خفاجي
وصل الى القاهرة اليوم، الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، قادما من الكويت على متن طائرة خاصة في زيارة للقاهرة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي قد زار بغداد الخميس الماضي على رأس وفد برلماني، تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وذلك ضمن جولة شملت الأردن.

وعقد الغانم خلال زيارته لبغداد سلسلة مباحثات مع الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب، وعدد من رؤساء الكتل والتحالفات البرلمانية؛ ثم توجه إلى الأردن لزيارة مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين وشارك في أعمال المؤتمر الـ29 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بعمان تحت عنوان (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين).

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