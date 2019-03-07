ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

انفجارات تهز العاصمة الأفغانية ولا أنباء عن خسائر بشرية

الخميس 07/مارس/2019 - 10:16 ص
انفجار في كابول
انفجار في كابول
رويترز
قال مسؤولان إن انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس لكن لم يتضح بعد إن كانت قنابل انفجرت أم صواريخ أُطلقت على المدينة كما لم ترد أنباء بعد عن سقوط أي ضحايا أو وقوع أضرار.

وقال نصرت رحيمي وهو متحدث باسم وزارة الداخلية "وردتنا أنباء عن انفجارات في الشطر الغربي من كابول. فتحنا تحقيقات".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات.

وذكر مسؤول كبير بوزارة الداخلية أن المهاجمين ربما استهدفوا تجمعا كبيرا للشيعة لإحياء ذكرى وفاة أحد قادتهم.

ترشيحاتنا

شريف إسماعيل: الدولة ليست ضد المواطن فى ملف تقنين الأراضي

اقتصادية النواب تنصح المواطنين: اشتروا الذهب قبل الغلاء.. فيديو

العثور على كنز في قبر أميرة روسية ..فيديو

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

دراسة تكشف نوعية الأحلام التي يراها الأشخاص قبل موتهم

تسمم ربة منزل.. وضعت سم فئران بدلا من الفلفل

عيد ميلاد حنان ترك .. فتحت كوافير للمحجبات واعتزلت على الهواء لهذا السبب

شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر ..فيديو

بسعر 19 مليون دولار.. شاهد أغلى سيارة بنيت في العالم

بث مباشر .. المؤتمر الصحفي الأول لوزير الإسكان عاصم الجزار

ألمونيتور: مشروع مطار إسطنبول الجديد يتحول إلى كابوس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

محافظ قنا يحضر حفل زفاف عروس من إحدى دور الأيتام

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

فيديو

الأرصاد تعلن اليوم انتهاء فرص سقوط الأمطار.. فيديو
تأهيل الشباب: نهدف لزيادة فرص العمل في الشركات الكبرى.. فيديو
عاصم الجزار يزف بشرى لـ مستحقى دعم الإسكان الاجتماعى.. فيديو
تعرف على خدمة مشاركة السيارات البديلة عن التاكسي.. فيديو
وزير الإسكان: قطاع العقارات حاكم في اقتصاد الدولة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟