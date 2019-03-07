انفجارات تهز العاصمة الأفغانية ولا أنباء عن خسائر بشرية

قال مسؤولان إن انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس لكن لم يتضح بعد إن كانت قنابل انفجرت أم صواريخ أُطلقت على المدينة كما لم ترد أنباء بعد عن سقوط أي ضحايا أو وقوع أضرار.



وقال نصرت رحيمي وهو متحدث باسم وزارة الداخلية "وردتنا أنباء عن انفجارات في الشطر الغربي من كابول. فتحنا تحقيقات".



ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات.



وذكر مسؤول كبير بوزارة الداخلية أن المهاجمين ربما استهدفوا تجمعا كبيرا للشيعة لإحياء ذكرى وفاة أحد قادتهم.