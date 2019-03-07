مفاجأة من وزارة الإسكان: وحدات للإيجار بـ300 جنيه شهريًا..فيديو

أكد عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن برنامج الاسكان الاجتماعى يتحرك لاستيعاب الشرائح المختلفة بالمجتمع بأدوات مختلفة من خلال طرح 9 اعلانات للاسكان الاجتماعى بالتمليك .



وأضاف الجزار، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد منذ قليل، أن الإعلانات تقدملها أكثر من 900 ألف طلب ولبى احتياجات كثيرة للمواطنين، بينما هناك شرائح من المجتمع لم تكن تقدر على تلك المحاور فتم طرح وحدات سكنية لها للايجار من خلال الايجار المدعوم والذى يقدر بـ300 جنيه شهريًا.



وأوضح أن مشروع الإسكان الإجتماعى أتاح للنقابات المهنية تمليك وحدات من المشروع تيسيرًا على المواطنين.

