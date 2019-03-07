3 متهمين يستولون على توك توك تحت تهديد السلاح بكفر الشيخ

سلكوا طريقًا مع الشيطان الذي أغواهم بتكسب المال من الحرام، فاتفقوا على خطة شيطانية للاستيلاء على مركبة توك توك، لبيعها من أجل الحصول على مبلغ مالي للإنفاق على أهوائهم متجردين من كل مشاعر الإنسانية، حيث استدرج عاطل، سائقًا لتوك توك وطلب منه توصيله إلى قريته التابعة لمركز الحامول.



وأثناء سير سائق التوك وصديقه لتوصيل المتهم إلى قريته، وسط جو من الأمان والسكينة، لم يكن يعلم بغدر المتهم، الذي اتفق مع اثنين آخرين ينتظرانه أمام مدخل إحدى القرى القريبة، وانقضا على مركبة التوك توك وأشهروا جميعًا الأسلحة، للاستيلاء على مركبة التوك توك بالإكراه وقاموا بإصابة سائق التوك توك وصديقه، ولاذوا جميعًا بالفرار.



أصيب ز.ن 19 سنة سائق توك توك بجرح قطعي بالجانب الأيسر واشتباه كسر بالذراع، وكذلك صديقه الذي أصيب هو الآخر بجرح قطعي بالكتف الأيسر وأصبع اليد اليمني، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما المتهمون لاذوا بالفرار في طريقهم لبيع المركبة.



فور تلقي اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة يفيد الاستيلاء علي دراجة بخارية ( التوك توك) ماركة بجاج أسود× أبيض اللون يحمل أرقام 57510 كفر الشيخ كرها عنهما باستخدام سلاح أبيض "سنجة"، وإصابة شخصين، تم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة العميد عبد الفتاح المنشاوي رئيس المباحث الجنائية، والعقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، وضم النقيب محمد هاني عصر، رئيس مباحث الحامول، لكشف غموض وملابسات الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة المتهم الأول سلاح أبيض عبارة عن " سنجة " وبحوزة الثاني سلاح أبيض عبارة عن " مطواه قرن غزال "، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها واعترفوا بارتكابهم الواقعة وبإرشادهم تم ضبط الدراجة البخارية " التوك توك " المبلغ بسرقتها وتعرف عليها المجني عليه، حيث حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

