السيمفونى يواصل احتفالاته بمناسبة مرور 150 عاما على وفاة برليوز

ضمن حلقات احتفالات أوركسترا القاهرة السيمفونى بمناسبة مرور 150 عاما على وفاة الموسيقار الفرنسى هيكتور برليوز يقام فى الثامنة مساء السبت 9 مارس حفلًا بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة كل من السوبرانو ايمان مصطفى وعازف البيانو رمزى يسى.





يتضمن البرنامج افتتاحية الكرنفال الرومانى التى تعد احد اهم اعمال برليوز الى جانب كونشيرتو البيانو والاوركسترا لـ رحمانينوف ومعزوفة النشوة وموت الحب من اوبرا تريستان وايزوالدا – افتتاحية اساتذة الغناء من اوبرا نورنبرج لـ فاجنر.



