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فن

السيمفونى يواصل احتفالاته بمناسبة مرور 150 عاما على وفاة برليوز

الخميس 07/مارس/2019 - 11:11 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
ضمن حلقات احتفالات أوركسترا القاهرة السيمفونى بمناسبة مرور 150 عاما على وفاة الموسيقار الفرنسى هيكتور برليوز يقام فى الثامنة مساء السبت 9 مارس حفلًا بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة كل من السوبرانو ايمان مصطفى وعازف البيانو رمزى يسى.

يتضمن البرنامج افتتاحية الكرنفال الرومانى التى تعد احد اهم اعمال برليوز الى جانب كونشيرتو البيانو والاوركسترا لـ رحمانينوف ومعزوفة النشوة وموت الحب من اوبرا تريستان وايزوالدا – افتتاحية اساتذة الغناء من اوبرا نورنبرج لـ فاجنر.

يذكر ان هيكتور برليوز ولد عام 1803 بمدينة كوتاسنت اندرية بجنوب فرنسا، حاول والده الطبيب أن يدفعه لخلافته فى مهنة الطب لكنه ترك دراستها وتفرغ لهوايته، مما أغضب الأب وقطع عنه نفقات المعيشة فاضطر للعمل بأحد المسارح الليلية ليستكمل دراسته الموسيقية ويعمل مدرسا لنظريات الموسيقى بإحدى المدارس وينال جائزة روما فى التأليف عام 1830 بعدها سافر الى إيطاليا للدراسة لمدة 3 سنوات، ثم عاد إلى باريس ليقدم أولى ثمرات بعثته لإيطاليا، وهى افتتاحية الملك لير وسيمفونية البعث التى أثارت سخط الجمهور والنقاد، حيث تحرر خلالها من القوالب المعروفة آنذاك، تميزت أعماله بقوة الحس الدرامى وثراء النص الأوركسترالى، وكان يعتقد انه خليفة بيتهوفن ولكن المصدر الحقيقى لقوته الفنية جاءت من قدرته على التصوير السيمفونى الذى يرتبط بموضوع أدبى أو تعبير عن أحاسيس شخصية، وظهر ذلك جليًا فى العديد من أعماله مثل هارولد فى ايطاليا وروميو وجولييت ، توفى برليوز عام 1869 بعد أن ترك كثيرًا من الأعمال الهامة.

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