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اقتصاد

سعر الأسماك اليوم الخميس 7 مارس 2019

الخميس 07/مارس/2019 - 10:28 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 7 مارس 2019، داخل أسواق العبور والجملة، حيث سجّل سعر كيلو البلطي 25 جنيها، والبلطى "نمرة 2" 22 جنيها، والبلطى نمرة 3 بلغ 9 جنيهات، والبلطي الأسواني 27 جنيهًا، وقشر البياض 40 جنيهًا، والبياض البلدي 40 جنيهًا.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 34 جنيهًا، والمكرونة السويسي 60 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 25 جنيهًا، والكابوريا 140 جنيهًا، والمرجان 41 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري نمرة 1 نحو 320 جنيها، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيهًا، والدنيس بـ90 جنيهًا، والبربون 30 جنيهًا.

كما تراوح سعر الوقار ما بين 40 إلى 70 جنيهًا، والبورى 2 بسعر 30 جنيهًا، والبوري بسعر 40 جنيهًا.

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