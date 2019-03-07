المالية تعتزم إصدار سندات أوروبية وخضراء لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية الكلية، أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد خطط لإصدار سندات أوروبية وخضراء من إصدارات Euro bonds - Green bonds والسندات ذات الشرائح المختلفة والأطول عمرًا، موضحًا أن الوزارة تعتمد الشرائح طويلة الأجل لتخفيض خدمة الدين العام، مع زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب بمصر.



وقال "كجوك" في تصريحات، اليوم الخميس، على هامش زيارة وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة قامت بعدة زيارات لمجموعة من الدول مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر.



وأوضح أن هناك تباينا في معدلات التضخم فبعد ارتفاع المعدلات إلى نحو 33% مع ترشيد وخفض دعم الطاقة من بترول وكهرباء تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 12.7%.