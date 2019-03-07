خبير: مصر حققت تطورا كبيرا في مجال الطاقة .. فيديو

قالت الدكتورة أنهار حجازي، خبيرة الطاقة والتنمية المستدامة، إن توفر مصادر الطاقة وتنوعها هو عنصر أساسي في تحقيق التنمية بكافة مناحيها، مشيرة إلى أن تحقيق استدامة قطاع الطاقة هو مدخل أساسي يتقاطع مع كافة مجالات التنمية بالدولة المصرية.





وتابعت "حجازي" خلال مداخلة هاتفية لها عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، ان مصر خلال السنوات الخمس الماضية قد حققت تطورا كبيرا في مجال الطاقة، سواء في البترول أو الكهرباء.





واضافت "حجازي" أنه تم التوسع في استخدامات الطاقة الجديدة استنادًا إلى إجراءات تنظيمية وتشريعية سليمة، وإلى إرادة سياسية حددت الأسس والقواعد بناء على خطة قومية للتوسع في المصادر.



