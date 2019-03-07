قطع المياه عن حى شرق وغرب شبرا الخيمة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن جميع مناطق حي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة وشبرا البلد ومستشفى النيل؛ نظرًا لأعمال تركيب قواطع جهد منخفض لزوم أعمال الصيانة بمحطة مياه.



وأشارت إلى أنه سيتم قطع المياه اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 8 / 3 /2019 وحتى الساعة الرابعة صباحا يوم السبت الموافق 9 / 3 / 2019.



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.