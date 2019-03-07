الصحف الكويتية: روحاني وأردوغان فى بغداد بعد التحركات العربية.. خلافة داعش تحتضر في سوريا.. كوريا الشمالية تعيد بناء موقع لإطلاق الصواريخ.. الجامعة الأمريكية في القاهرة تدشن مئويتها بمعرضين تشكيليين

"الجريدة":



خلافة داعش تحتضر في سوريا

روحاني وإردوغان إلى بغداد بعد التحركات العربية "الراي": كوريا الشمالية تعيد بناء موقع لإطلاق الصواريخ

"الأنباء": جوايدو يدعو أوروبا إلى تكثيف العقوبات على نظام مادورو

"القبس": الجامعة الأمريكية في القاهرة تدشن مئويتها بمعرضين تشكيليين

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الخميس، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك أن خلافة داعش تحتضر في سوريا وكوريا الشمالية تعيد بناء موقع لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى توجه روحاني وأردوغان إلى بغداد بعد التحركات العربية، علاوة على دعوة جوايدو لـ أوروبا إلى تكثيف العقوبات على نظام مادورو وتدشين الجامعة الأمريكية في القاهرة تدشن مئويتها بمعرضين تشكيليين.وقالت "الأنباء" إن المعارض خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، دعا أوروبا اليوم الى تكثيف عقوباتها المالية على نظام نيكولاس مادورو، غداة إبعاد سفير المانيا بتهمة «التدخل».ودعا جوايدو في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" البلدان الأوروبية إلى «تشديد العقوبات المالية على النظام» وقال إنه «على المجموعة الدولية أن تمنع إساءة استخدام أموال الفنزويليين من أجل قتل معارضي النظام والشعوب الأصلية».وأفادت "الراي" بأن خبراء أمريكيين استنادا إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية مؤشرات على أنشطة في موقع كوري شمالي لإطلاق صواريخ، ما يوحي بأن بيونغ يانغ بدأت بـ «اعادة بناء سريع» لهذه المنشأة بعد فشل قمة هانوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أواخر فبراير المنصرم.وأعلن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ومقره واشنطن أنه تم رصد معاودة النشاط في موقع «سوهي» بعد يومين فقط على فشل قمة ترامب -كيم ما قد «يظهر التصميم في مواجهة الرفض الأمريكي» لطلب بيونغ يانغ تخفيف العقوبات عنها.وأكدت "الجريدة" أن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أجلت دفعة جديدة من المحاصرين في آخر جيب لتنظيم «داعش»، بينما تواصل استعدادها لاستئناف هجومها، تمهيدًا للقضاء على الجهاديين.وفي الأيام الأخيرة، خرج آلاف الأشخاص بينهم الكثير من النساء والأطفال، فضلًا عن رجال يُشتبه في أنهم جهاديون وبينهم عدد كبير من الجرحى، من البقعة الأخيرة الخاضعة لسيطرة التنظيم، وتتخطى الأعداد التي تواصل الخروج يوميًا توقعات «قسد». وفي نقطة فرز قرب الباغوز، شوهد المئات من الأشخاص، بينهم عشرات الرجال الذين نزلوا من الحافلات، ومشوا في صف منتظم الواحد تلو الآخر، وسط أرض قاحلة، تمهيدًا لتفتيشهم، وجمع معلومات شخصية عنهم.وقالت "الجريدة" إن الرئيسين الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب إردوغان، يزور بغداد في الأيام المقبلة، كل على حدة، بعد تحركات ملحوظة باتجاه إعادة العراق إلى الحاضنة العربية، عشية القمة العربية المقررة في تونس آخر شهر مارس الجاري.في ظل التحركات المتزايدة لإعادة العراق إلى «النظام العربي»، تستعد بغداد لاستقبال الرئيسين الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب إردوغان في زيارتين منفصلتين.وتشكل زيارة روحاني إلى بغداد السبت المقبل، التي تستمر يومين محطة مهمة خصوصًا أنها الأولى إليها، وتأتي بعد انتخابات نيابية عراقية عززت مواقع حلفاء إيران في المشهد السياسي العراقي.وأكدت "القبس" أن قاعة الفنون بمقر الجامعة الأميركية في ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية، تشهد معرضين تشكيليين للفنانتين هدى لطفي وشيرين جرجس، ضمن احتفال الجامعة بمئويتها، التي بدأت في فبراير 2019 حتى فبراير 2020، وتشمل الفعاليات تدشين مركز التحرير الثقافي، الذي تم افتتاحه خلال فبراير الفائت بحرم الجامعة.ويقام معرض الفنانة هدى لطفي في قاعة مارجو فيون، تحت عنوان "أن تسكن الأحلام"، فيما يحمل معرض شيرين جرجس عنوان "بنت النيل"، ويقام في قاعتي Future وLegacy.ونظمت مستشارة رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة والرئيسة الأكاديمية للفنون والبرامج الثقافية شيفا بلاغي، المعرضين، كبداية لسلسلة من المعارض الفنية والأنشطة الثقافية بمركز التحرير الثقافي، الذي يستهدف افتتاحه أن يكون قبلة ثقافية لسكان وزائري القاهرة، إلى جانب طلاب وخريجي الجامعة الأميركية في القاهرة.وقال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فرنسيس ريتشياردوني، في بيان بمناسبة افتتاح المعرضين: "ندرك دائما في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أن مصر هي أم الدنيا، وأنها أساس الإبداع والفنون في المنطقة، لذلك فإن إقامة هذه المعارض الجديدة للفنانتين المصريتين المعروفتين دوليًا هدى لطفي وشيرين جرجس ترسخ هذه الحقيقة مجددًا".