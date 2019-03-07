شاهد.. محافظ البحر الأحمر يعاين أعمال تطوير الممشى السياحي في الغردقة

تابع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، عمليات تطوير الممشى السياحي، أحد أهم المقاصد السياحية للسائحين والأهالي بمدينة الغردقة.



وأكد المحافظ، بحسب بيان، اليوم، الخميس، أن التطوير يتم بتصميم جديد وعصري، ويجذب الانتباه ويحتوى على معالم مصر التاريخية، وينقسم إلى أجزاء يأخذ كل منها تصميما مختلفا لحضارات مختلفة، تنقل الزائر لحقبات تاريخية على طول الممشى، ليتحول إلى مواقع تصوير عالميّة يستمتع بها الزائرين طوال العام، وتكتمل بوضع أعمال وتماثيل فنية متميزة تخطف الأنظار، ما سيجعل الممشى أكثر جمالًا وانفرادًا بين المدن السياحية في مصر والعالم.