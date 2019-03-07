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مرأة

طرق سحرية لتأخير آثار الشيخوخة على الدماغ مع تقدم العمر

الخميس 07/مارس/2019 - 12:27 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يحتاج المرء للعمل على العضلات العقلية كل يوم، عن طريق القيام ببعض الأنشطة التي تنطوي على التركيز التي يمكن أن تساعد في تعزيز العقل، لذلك كشف موقع بولد سكاى الشهير عن أبرز الطرق لتأخير آثار الشيخوخة على الدماغ على الرغم من التقدم في العمر .

1. التحفيز الذهني :
يقترح أنه بعد 40 ، ينبغي للمرء أن يأخذ دورة جديدة ، مثل تعلم لغة جديدة أو المشاركة في دروس الفن. يمكن أن يكون إما صفًا رسميًا أو دروسًا تعليمية بمفردك. ستبدأ الخلايا العصبية في النمو وسيستمر الاتصال في التوطيد طالما كنت تتعلم شيئًا جديدًا. يمكنك أيضًا متابعة دروس تعتمد على هواية مثل الرسم أو النحت، والتي كنت تريد دائمًا تعلمها. مثل هذه الدورات ستعزز جزء الدماغ الذي يتحكم في العلاقات المكانية وسيحسن قدرتك على وضع الأشياء سوية، يمكن أن يساعدك الانخراط في الرياضات مثل تنس الريشة أو تعلم العزف على الآلات الموسيقية على شحذ التنسيق بين العينين إلى جانب رد الفعل الزمني لرد الفعل،ممارسة لعبة مثل لغز الكلمات المتقاطعة ، والشطرنج ، الخربشة ، وما إلى ذلك ، كما يبقى الدماغ نشطا. 

2. النظام الغذائي والمكملات الغذائية :
يمكن أن يتسبب نقص فيتامين B12 أو B6 في تدهور النظام العصبي مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة. بعد الأربعين ، يجب أن يركز المرء على نظام غذائي غني بفيتامين ب 6 ، ب 12 وحمض الفوليك. يمكن العثور على B6 بشكل طبيعي في الفول والبقوليات. تم العثور على B12 في اللحوم ومنتجات الألبان. يمكن الحصول على حمض الفوليك من السبانخ والفول والحبوب المدعمة والهليون. 

3. التفاعلات الاجتماعية :
من أجل صحة الدماغ الجيدة والعافية بشكل عام، يجب على المرء الحفاظ على شبكة من الاتصالات مع أشخاص آخرين.

4. ممارسة الرياضة :
ينصح دائما الناس في منتصف العمر بالانغماس في اليوغا ، والتمارين الرياضية أو فنون الدفاع عن النفس بانتظام من أجل تعزيز قدراتهم العقلية. كما أظهرت الأبحاث أن المشي بانتظام لمدة 3 أيام في الأسبوع على الأقل يمكن أن يعطي زيادة بنسبة 15 في المائة في الأداء العقلي.

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