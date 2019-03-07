ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

لعشاق التحف والأنتيكات.. 10 دقائق مثيرة داخل منزل هاوى جمع العملات.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قامت الإعلامية فرح سعيد، بجولة داخل منزل هاوى جمع العملات والأدوات التذكارية، واستعرضت بعض المنبهات والتيلفونات القديمة، وعلب الأدوية القديمة، المكاوى القديمة، وعدد من الأثريات.

وقال الشبراوى هاوى جمع العملات خلال الجولة ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه محتفظ بتليفون قديم جدًا به 4 خطوط ويعتبر من التيلفونات بدائية الصنع.

وتابع أنه يقتنى عدة دفايات أثرية تعمل بالكيروسين، كما يقتنى عدة مكاوى أثرية ومن أقدمها المكواة الرجل، بالإضافة إلى إصدارات المجلات فى حقبة الخمسينات.

ترشيحاتنا

فضائل شهر رجب.. مفتي الجمهورية: له نفحات ربانية ولا حرج من الصيام فيه

عيد ميلاد حنان ترك .. فتحت كوافير للمحجبات واعتزلت على الهواء لهذا السبب

وزير المالية: خطة لخفض الدين العام إلى ٨٠% من الناتج المحلي ٢٠٢٢

فيسبوك يكرم مستخدميه المتوفين.. بهذه الطريقة

نويت الانتحار أنا وحبيبة قلبى.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة خلف ونعيمة بسوهاج

استخرج بطاقتك الشخصية من موبايلك فى 15 دقيقة.. خدمات

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

شاهد.. أعمال تطوير شارع البازارات وميدان ويمبي بالغردقة

سامسونج تعمل على هاتفين قابلين للطي

الجهادي المتلعثم.. مقاتل داعش يعلن رغبته في الاتجار بالمخدرات بعد عودته ..شاهد

قصة حب أحمد حاتم يتخطى 5 ملايين جنيه

تعرف على خدمة مشاركة السيارات البديلة عن التاكسي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

رئيس الوزراء: الموافقة على إجراءات سرعة تنفيذ مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

فيديو

الجزار يكشف عن أسباب تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى.. فيديو
لعشاق التحف والأنتيكات.. 10 دقائق مثيرة داخل منزل هاوى جمع العملات.. فيديو
وزير الإسكان: نسعى إلى توفير 14 مدينة من مدن الجيل الرابع.. فيديو
عملات نادرة.. ربع جنيه الجمال طبع عام 1945 وقيمته 4 آلاف.. فيديو
الأرصاد تعلن اليوم انتهاء فرص سقوط الأمطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟