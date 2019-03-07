لعشاق التحف والأنتيكات.. 10 دقائق مثيرة داخل منزل هاوى جمع العملات.. فيديو

قامت الإعلامية فرح سعيد، بجولة داخل منزل هاوى جمع العملات والأدوات التذكارية، واستعرضت بعض المنبهات والتيلفونات القديمة، وعلب الأدوية القديمة، المكاوى القديمة، وعدد من الأثريات.



وقال الشبراوى هاوى جمع العملات خلال الجولة ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه محتفظ بتليفون قديم جدًا به 4 خطوط ويعتبر من التيلفونات بدائية الصنع.



وتابع أنه يقتنى عدة دفايات أثرية تعمل بالكيروسين، كما يقتنى عدة مكاوى أثرية ومن أقدمها المكواة الرجل، بالإضافة إلى إصدارات المجلات فى حقبة الخمسينات.



