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أخبار البلد

السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بإسهامات المرأة في السينما

الخميس 07/مارس/2019 - 11:42 ص
القائم بأعمال السفارة
القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة
محمود نوفل
استضافت السفارة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا منتجة الأفلام المصرية الأمريكية دينا إمام في مصر، لقيادة ورشة عمل ولقاءات مباشرة مع صانعات الأفلام المصريات وذلك بالشراكة مع مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وقد اشتهرت دينا إمام من خلال إنتاجها لفيلم "يوم الدين".

من جانبها ، قالت نائبة رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة دوروثي شيا: "يسعدنا أن نوفر هذه الفرصة أمام صانعي الأفلام المصريين للتواصل مع نظرائهم والموجهين، ولاستكشاف التعاون المستقبلي ومناقشة فرص التمويل وتبادل الخبرات والأفكار."

وأضافت قائلة: "السينما يمكنها أن تكون أداة قوية لتمكين المرأة والفتيات، سواء خلف الكاميرا أو أمامها."

ودعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والحكومة اليابانية، إنتاج الفيلم المصري "بين بحرين" الذي تم عرضه لأول مرة في المهرجان والذي يلقي الضوء من خلال قصة مؤثرة على الآثار السلبية الشخصية والمجتمعية لختان الفتيات مع تأكيد أهيمة وفوائد تمكين النساء والفتيات.

الفيلم هو أول إنتاج لشركة Axeer Productions المتخصصة في انتاج أفلام المرأة، وقد فازت الشركة خلال المهرجان بجائزتين عن الفيلم.

كما تعمل السفارة بالتعاون مع المهرجانات السينمائية وصانعي الأفلام في جميع أنحاء مصر، وتستضيف صانعي الأفلام الأمريكيين لقيادة ورش العمل وإلقاء محاضرات ودورات تدريبية.

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