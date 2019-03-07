الدقهلية تتصدر 100 مليون صحة بالكشف على ما يقرب من مليون مواطن

تصدرت محافظة الدقهلية لليوم السادس على التوالي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة بالكشف على 182 ألفا و311 مواطنا بزيادة 112 ألفا و608 مواطنين عن المستهدف اليومي البالغ 69 ألفا و703 مواطنين.



وصرح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بأن إجمالي عدد المواطنين الذين تم الكشف عليهم منذ يوم الجمعة الماضي بلغ 997 ألفا و785 مواطنا.



وأضاف أن الأقبال الكبير من المواطنين دفعنا الي زيادة أعداد فرق العمل لأكثر من 1800 فريق كما أن العديد من فرق العمل تعمل الى ما بعد الساعة التاسعة مساء وهو الموعد المحدد لانتهاء العمل اليومي، وذلك لوجود أعداد كبيرة من المواطنين يتم الكشف عليهم حتى بعد انتهاء الموعد المحدد.



وقال شاروبيم إنني اتفقت مع الدكتور سعد مكي وكيل وزراة الصحة بالمحافظة على ألا يعود مواطن أو مواطنة الى بيته دون الكشف عليه وقال إنه أكد للمواطنين في كل جولاته على الأماكن التي تضم فرق عمل المبادرة لأن الكشف وصرف العلاج مجانًا بالكامل، وقلت للمواطنين لا تستجيبوا لأي شخص يطالبكم بسداد أي مبالغ وقوموا بالإبلاغ عنه فورا.