الجزار يكشف عن أسباب تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى.. فيديو

كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن سبب عدم تسلم بعض المواطنين الوحدات السكنية من الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى، وذلك لأنها مرتبطة بتوفير التمويل من ناحية وقدرة القطاع على التنفيذ؛ حيثُ إن بعض شركات المقاولات متأخرة عن التسليم





وطمأن "الجزار" خلال كلمته بمؤتمر للإعلان عن مضمون تقرير إنجاز صندوق الإسكان، اليوم الخميس، الحاجزين فى مشروع الإسكان الاجتماعى: "طالما الوحدات السكنية يتم تنفيذها ومسجلة على اسم المواطنين فلا تخافوا".





وأوضح "وزير الإسكان" أن تنفيذ المشروع يواجه عددا من المشكلات والصعوبات ويجب التغلب عليها قبل تسليمها، لافتًا إلى أنه يتم متابعة مشروع الإسكان الاجتماعى أسبوعيًا ويتم إصدار تقرير حوله ما تم تنفيذه.



