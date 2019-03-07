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بث مباشر .. مباراة إنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

الخميس 07/مارس/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
يحل فريق انترميلان الإيطالي ضيفًا على منافسه اينتراجت فرانكفورت الألماني في المباراة المقرر إقامتها اليوم الخميس في الثامنة إلا خمس دقائق بإستاد كومرزبنك ارينا في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.

ويدخل انتر ميلان المباراة وهو قادم من هزيمة على يد فريق كالياري بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإيطالي.

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