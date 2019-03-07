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احترس.. المشروبات الغازية تهدد حياتك.. تناولها يزيد أمراض الكلى والسمنة وهشاشة العظام ويسبب الأرق.. ودراسة أمريكية: خطر على الرياضيين.. وأكثر من زجاجتين تصيبك بسكر النمط الثاني

الخميس 07/مارس/2019 - 03:45 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
  • خبراء تغذية يحذرون من المشروبات الغازية:
  • تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى والقلب
  • تسبب الجفاف للرياضيين
  • تناول زجاجتين من المشروبات الغازية أسبوعيا بحد أقصى
  • يزيد من خطر الإصابة بالسكر

كشفت يارا رضوان، اختصاصية التغذية، عن أضرار المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة على صحة الإنسان، مؤكدة أنها تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان وتزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى والسمنة وهشاشة العظام وتؤثر على الأسنان وتسبب الأرق.

وقالت اختصاصية التغذية، إن الرياضيين يحرصون على شرب مشروبات الطاقة فور الانتهاء من التمرينات لروى عطشهم وتعويض السكر فى الجسم، مؤكدة أن الدراسات والأبحاث التى أجريت على الرياضيين الذين يحرصون على تناول مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية فور التمرينات أوضحت أن جسدهم مازال يعانى من الجفاف وارتفاع الأضرار ونسبة الإصابة بأمراض الكلى.

ونصحت بتقليل الكميات التى يتناولها الشخص للمشروبات الغازية قدر الإمكان، وجعلها مرة واحدة فقط فى اليوم، وإذا أمكن وقف تلك العادة وعدم تناول المشروبات الغازية سيكون أفضل، كما لفتت إلى ضرورة شرب المياه بكميات كبيرة للحفاظ على صحة الكلى.

المشروبات الغازية تزيد التوتر
من جانبه، حذر الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، لـ"صدى البلد"، من أضرار تناول المياه الغازية وتأثيرها السلبي على جسم الإنسان وهي: تآكل مينا الأسنان، وتؤثر على الصحة الإنجابية، وتسبب الربو والبدانة وأمراض القلب، وينتج عن تناولها مشاكل في الكلى، وتسبب هشاشة العظام، وتساهم في زيادة التوتر والعصبية.

المشروبات الغازية ترفع الضغط
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الإكثار من تناول المشروبات الغازية يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى، وتوصل الباحثون من كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة في بالتيمور، إلى هذه النتيجة بعدما أجروا بحثا على 2003 رجال ونساء من أصل أفريقي، كان عمرها 54 عاما، ولم يصابوا بأمراض الكلى، وفقا لـ "رويترز".

وبعد متابعة المشاركين في البحث لمدة من 8 إلى 10 سنوات، اكتشفوا أن 185 منهم (ما يشكل 6%) أصيبوا بأمراض مزمنة في الكلى، بعد أن استنتج الباحثون عوامل يمكن أن تساهم في تلف الكلى، مثل التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وقلة النشاط، وجدوا أن تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 61٪.

وأشار كبير مؤلفي الدراسة الحديثة، كيسي ريبولز، إلى أن نتائجها توفر وللمرة الأولى، نظرة جديدة إلى أي خيارات المشروبات التي قد تمنع أو تؤخر تطور أمراض الكلى.

وذكرت الدراسة أن المشروبات المسئولة عن مخاطر الإصابة بأمراض الكلى بالترتيب، الصودا في المركز الأول، ثم العصائر المحلاة في المركز الثاني، وأخيرا المياه في المركز الثالث، وهو ما شكل مفاجأة لفريق البحث.

وقالت الدكتورة هولي كرامر، من جامعة لويولا في شيكاغو: "أظهرت دراسات متعددة أن الاستهلاك المرتفع للمشروبات المحلاة مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالبدانة، والنوع الثاني من مرض السكري والنقرس" وتابعت كرامز، أن ارتفاع السكر في الدم وكذلك زيادة الوزن، يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم، وهي كلها عوامل إجهاد على الكلي من الممكن أن تسرع من فقدان وظائفها مع مرور الوقت.

دراسة تدق ناقوس الخطر لتناول المشروبات الغازية
دقت دراسة حديثة ناقوس الخطر من أن تناول أكثر من زجاجتين من المشروبات الغازية المحلاة أسبوعيا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر النمط الثانى، فى الوقت الذى ترفع علبة واحدة خطر ضغط الدم المرتفع.

وقال الباحثون فى جامعة "نيويورك" إن عبوة الكولا زنة 12 أوقية تحتوى على 39 جراما من السكر، بواقع 14 جراما زيادة فى متوسط استهلاك الفرد اليومى للسكريات، مؤكدين أن استهلاك المشروبات السكرية يرتفع بشكل مضطرد بين جميع الفئات العمرية فى جميع أنحاء العالم.

ويرجع ذلك إلى الدور الذى تلعبه مستويات السكر المرتفعة فى زيادة مخاطر متلازمة التمثيل الغذائى، فى مجموعة من المشكلات الصحية فى مقدمتها أمراض القلب، والسكتة الدماغية والسكر النمط الثانى، وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يفرطون فى تناول المشروبات السكرية لمدة 10 أسابيع، تراجعت بينهم حساسة تمثيل الأنسولين فى الجسم بنسبة 17%، كما أن هناك أدلة على أن شرب الصودا في كثير من الأحيان يرتبط بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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