وزراء الاستثمار والصحة وقطاع الأعمال في تشاد لوضع الخطط التنموية والاقتصادية

بدأ وفد مصرى يضم كلا من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وشركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام، إضافة إلى أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء، زيارة صباح اليوم، الخميس، إلى تشاد، لدراسة أوجه التعاون والاستثمار مع الجانب التشادى، بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرصا من القيادة المصرية على توطيد علاقاتها مع أشقائها الأفارقة.



ومن المنتظر أن يعقد الوفد المصرى، عدة لقاءات مع كل من الدكتور عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتنمية التشادى، وعبد الرحمن مختار، وزير البنية التحتية التشادى، وعزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، وعائشة بريمة، وزيرة استصلاح الأراضى والسكن والتمدن التشادية، وأمير الدودو، رئيس غرفة التجارة والصناعة، وكل من المجلس الوطنى لأصحاب الأعمال التشادى والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات التشادية، وذلك لبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة، خاصة فى مجالى الأدوية والبناء والتشييد، وإقامة مجلس رجال أعمال مصرى تشادى لفتح أسواق خارجية للصادرات المصرية بين مصر وتشاد، وتنشيط حركة التبادل التجارى، إضافة إلى التعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والنقل البرى والطيران والموارد المائية والرى.



وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الزيارة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس لتعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجارى مع دول القارة الأفريقية، خاصة دول الجوار ومنهم تشاد، وبحث سبل تطوير البنية الأساسية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي عبر الحدود، وهي العناصر التي تأتي ضمن أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



وذكرت الوزيرة أن الوفد المصرى يضم عددا من الشركات المصرية فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار على مستوى البلدان الأفريقية، وتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا ومنهم دولة تشاد، فى إطار قرار الرئيس خلال ختام منتدى أفريقيا 2018 بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، للمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بها، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم.



وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الزيارة فى إطار خطة مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا فى مجال مكافحة أمراض القارة وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الافريقى العام الجارى حيث يأتى نقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية الشقيقة في مجال مكافحة الأمراض، خاصةً الأمراض غير السارية، من أهم أولويات أجندة مصر اثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، في إطار ما نفذته مصر من أكبر مبادرة رئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وحققت نجاحات كبيرة وسجلت أرقامًا قياسية.



وأشارت إلى ضرورة وضع استراتيجيات قومية وخطط عمل للوقاية من الأمراض غير السارية والسرطان ومكافحة والإعاقة وزيادة الوعي الصحي بشكل عام في القارة الافريقية.



وأوضحت أن مصر ماضية فى خلق بيئة خصبة لتحفيز جميع المستثمرين لتكثيف الاستثمار في مجال الأدوية، مؤكدة أنه يتم العمل لتعزيز تصنيع المنتجات الحيوية لعلاج الأورام، حيث سيتم تصنيع حوالي 70 منتجا محليا لعلاج الأورام بنهاية عام 2019، كما تعكف مصر حاليا على المشروع القومى لتجميع وتصنيع البلازما لسد احتياجات السوق المصرية والأفريقية من مشتقات البلازما.