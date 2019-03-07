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اقتصاد

مي عبد الحميد: تطبيق التمويل العقاري على كل وحدات الإسكان الاجتماعي

الخميس 07/مارس/2019 - 01:15 م
صدى البلد
آمنة عبد العظيم
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن تطبيق نشاط التمويل العقاري على كل وحدات الإسكان الاجتماعي يستهدف تدعيم وتطبيق الشمول المالي.

وأوضحت "عبد الحميد" خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن البرنامج الخاص بإسكان محدودي الدخل يستهدف دعم حق المواطن في الحصول على مسكن مناسب بأسعار وآلية تمويل جيدة.

وذكرت أن الصندوق يستهدف دعم الشباب ونسبة كبيرة من مستفيدي المشروع حتى الآن من الشباب حتى 40 سنة.

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