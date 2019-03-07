الأعلى للتخطيط العمراني يقر إجراءات لسرعة استكمال أعمال تطوير مثلث ماسبيرو

وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من الإجراءات والخطوات التي ستسهم في سرعة استكمال تنفيذ مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.



وحضر الاجتماع كل من: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.



وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى ما تم تنفيذه لتعويض المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية على النحو الذي اقترحته اللجنة التيسيرية للمشروع وأقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووفق الرغبات للشاغلين والتي تمثلت في التعويض النقدي أوالسكن البديل في مشروع الأسمرات أو وحدات سكنية في نفس المنطقة عند انتهاء عملية تطويرها، هذا بالإضافة إلى بدل نقدي للنقل، فيما تم الانتهاء من التعويض النقدي لشاغلي الوحدات غير السكنية (نشاط تجاري) بالمنطقة حسب مساحة كل وحدة تجارية، بالإضافة إلى دعم اقتصادي لكل وحدة.



وفيما يخص التعامل مع شاغلي الوحدات غير السكنية (نشاط تجاري) الواقعة على كورنيش النيل، فقد تمت الموافقة خلال الاجتماع على تحديد مبلغ التعويض لهم، بالإضافة إلى دعم اقتصادي لكل وحدة.