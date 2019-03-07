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أخبار البلد

تضحيات رجال القوات المسلحة في أغنية جديدة بكلمات أسامة الأزهري

الخميس 07/مارس/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
محمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أغنية "أني أهيم يا مصر"، غناء مصطفى عاطف، وكلمات الدكتور أسامة الأزهري، وألحان مدين.

وخلال الأغنية تم عرض عدد من المشاهد واللقطات لمعركة مصر ضد الإرهاب، وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على مصر والمصريين.

كما ظهر في الفيديو العديد من اللقطات الخاصة بعمليات البناء والتنمية التي تشهدها جميع محافظات مصر في جميع المجالات والتخصصات المختلفة.

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